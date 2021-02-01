Куряне оценят проекты барельефа и памятника Михаилу Булатову

Михаила Алексеевича не стало в 2020 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне могут оценить работы, представленные на открытый конкурс на лучший проект барельефа и памятника-бюста Герою Советского Союза Михаилу Алексеевичу Булатову.

Заявки подали семь соискателей, которые представили пять проектов памятника-бюста и пять проектов барельефа.

Работы выставлены в «Солнечном зале» комитета архитектуры и градостроительства Курска (ул. Ленина, 69) для всех желающих.

Каждый посетитель экспозиции может дать свою оценку конкурсным проектам по 10-балльной шкале. Результаты общественного голосования будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей конкурса.

Экспозиция проектов проводится с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00 часов, в субботу с 11.00 до 14.00. В течении всего срока экспозиции - до 12 февраля - можно будет задать специалистам комитета вопросы, касающиеся конкурсных проектов.

При посещении экспозиции обязательно соблюдение масочного режима и иных мер безопасности.