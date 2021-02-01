В Курске на отлов собак в этом году потратят более пяти миллионов рублей

Агрессивных животных в "естественную среду" выпускать не будут, сказали чиновники Фото: Светлана ВОЛКОВА

.Как сообщают в комитете городского хозяйства, отловом безнадзорных животных в областном центре в этом году займутся три организации.

- В настоящее время заключены муниципальные контракты с победителями. Животных будут ловить, стерилизовать и вакцинировать. Содержать их временно будут в приютах, а затем выпускать. Кстати, агрессивные собаки в естественную среду обитания выпускаться не будут, - сказал и.о. комитета городского хозяйства Владимир Сальков.

Он также отметил, что на в Центральном округе отловом собак будет заниматься «Спецавтобаза по уборке города Курска», в Сеймском округе займется организация «Добрый город», а в Железнодорожном округе - «Право жить».

Вся информация о собаках и фотографии животных должны быть размещены на официальных сайтах этих организаций. Делается это для того, чтобы куряне смогли зайти на сайт и взять к себе домой питомца, который понравился или в случае, если собака убежала, то хозяева по фото всегда смогут узнать свою «потеряшка» и забрать домой.

Приюты расположены в Курске на Льговском повороте, в Курском районе в деревне Чаплыгино и в Октябрьском районе в деревне Лобазовка.