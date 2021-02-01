В райцентрах Курской области будут внедрять дизайн-код

Дизайн-код опробовали в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Щиграх, Льгове и Рыльске планируют внедрять дизайн-код. В Курской области в Год благоустройства внедрение дизайн-кода в малых городах позволит подчеркнуть их индивидуальность, считают в обладминистрации.

В Щиграх и Льгове будут синхронизированы работы по внедрению дизайн-кода с реализацией проектов – победителей Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Он проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».