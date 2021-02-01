В Курске продолжают уборку улиц от снега и наледи

В Курске прогнозируют снегопад Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как рассказал председатель комитета ЖКХ Сергей Цуканов, управляющие компании задействовали более 500 дворников, 60 единиц техники, использовано 75 кубометров песко-соляной смеси для посыпки территории.

- Комиссия по мониторингу осуществляет контроль за деятельностью управляющих компаний. Сегодня выписали предписания о нарушениях ООО «Жилсервис Центр» и ООО «Курск Центр», - подчеркнул Сергей Цуканов.

На дорогах областного центра в настоящий момент работает 30 единиц дорожной техники. Магистрали очищают от наледи и снега, сказали в мэрии.

Также силами дорожников приводятся в порядок лестничные пролеты на улицах Мирной, Урицкого, Марата.

- К вечеру планируем увеличить количество дорожной техники до 60 единиц, поскольку синоптики обещают опять снегопад, - отметил председатель комитета дорожного хозяйства Денис Ходеев.