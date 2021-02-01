Заявления на детские выплаты куряне могут подать до 1 апреля

Выплата положена семьям, где ребенок родился после 1 июля 2020 года либо родители, усыновители, опекуны или попечители не обращались ни за одной из денежных выплат на детей в течение прошлого года Фото: Светлана ВОЛКОВА

Единовременная выплата на детей до семи лет включительно, которая составляет пять тысяч рублей на каждого ребенка, установлена Указом Президента РФ.

Выплата положена семьям, где ребенок родился после 1 июля 2020 года либо родители, усыновители, опекуны или попечители не обращались ни за одной из денежных выплат на детей в течение прошлого года.

Право на выплату есть и у семей, в которых дети родились после выхода указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Подать заявление можно самостоятельно в электронном виде - через портал госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по предварительной записи. Заявление также понадобится, если у родителей был закрыт банковский счет.

Последний день приема заявлений – 31 марта 2021 года.

Подробнее о единовременной выплате на детей можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_with_children/up_to_7_years/.