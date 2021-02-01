Четыре игрока курского «Динамо» начали подготовку к Олимпиаде

Спортсменки курской команды примут участие в Олимпиаде Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жосселина Майга, Юлия Козик, Ольга и Евгения Фролкины находятся в тренировочном лагере сборной России 3х3 в Подмосковье. Российская команда начала подготовку к баскетбольному турниру 3х3 в Токио. Данная дисциплина впервые представлена в рамках Олимпийских игр. В общей группе под руководством главного тренера Александра Дирацуяна занимаются 9 человек.

В женском мировом рейтинге 3х3 Ольга Фролкина занимает 11-ю строчку (128 148 очков), что является лучшим показателем среди российских игроков; Евгения Фролкина (108 029 очков) – 22-е место в мире (2-е в России); Юлия Козик (75 222 очков) – 49-е в мире (5-е в России); Жосселина Майга (36 517 очков) – 113-е в мире (8-е в России).

Женский турнир 3х3 с участием 8 команд планируется провести с 26 июля по 8 августа 2021 года. Российская сборная, согласно рейтингу, уже квалифицировалась на Олимпиаду. Изначально Игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса соревнования перенесены на 2021 год.