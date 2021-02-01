Где в Курской области больше всего новых случаев ковид?

Больше всего новых больных в Курске Фото: Из архива КП.

Прирост заболевших ковид по муниципалитетам за минувшие сутки: Курск - 78 человек, Железногорск - 12, Курский и Обоянский райтны - по девять соответственно.

Всего в Курской области с начала пандемии выписано 23213 ковид-пациентов. Из них 108 - за последние сутки.

В больницах и стационарах региона с COVID-19 и пневмониями находится 1530 человек. На ИВЛ – 155, в том числе 14 – на инвазивной.

По данным оперативного штаба на 7:30 1 февраля, в Курской области всего зарегистрировано 26459 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 176 из них - за последние сутки.

На 1 февраля 2021 года от ковид в регионе скончались 372 человека. В том числе за последние сутки два человека - мужчина 73 лет и женщина 59 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.