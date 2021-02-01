Социально незащищенные куряне могут получить бесплатную помощь юриста

Куряне могут обратиться за бесплатной юрпомощью Фото: Светлана ВОЛКОВА

Центр бесплатной юридической помощи продолжит свою работу в регионе благодаря поддержке, полученной на первом конкурсе Фонда президентских грантов. Это уже третий проект Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» по этому направлению, ставший победителем.

Это единственный в Курской области центр, оказывающий бесплатную юридическую помощь пенсионерам, инвалидам, малоимущим гражданам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в онлайн-формате и во время очного приема, рассказали в администрации региона.

За трехлетний период существования Центр бесплатной юридической помощи объединил 28 муниципальных районов через центры правовой информации, расположенные в районных библиотеках. Такая организация работы позволяет решить проблему доступности бесплатной юридической помощи для людей, проживающих в сельской местности, помогает защитить их права и законные интересы.

С 2018 года специалистами центра было принято более 1200 обращений, составлено более 700 процессуальных документов. С 2019 года центр организовал работу по оказанию бесплатной юридической помощи онлайн через районные библиотеки. В период пандемии и вынужденной самоизоляции такая форма работы стала пользоваться особым спросом у населения.