В курских МФЦ внедряют интеллектуальную систему управления

Проект запущен при содействии обладминистрации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области появится «Интеллектуальная система управления персоналом» (ИСУ), которая поможет оптимизировать работу специалистов МФЦ, снизить время ожидания в очереди и время приема граждан, улучшить показатели эффективности работников, сообщили в администрации региона.

Пилотным выбран МФЦ по Курску и Курскому району. Эксперимент признан эффективным: система заранее прогнозировала поток клиентов в филиал МФЦ и правильно его распределяла. Соответственно снизилось время ожидания и обслуживания заявителей, увеличилось количество предоставляемых услуг, качество работы специалистов.

- Мы рассчитываем, что появление ИСУ во всех филиала МФЦ Курской области позволит улучшить показатели работы с населением, повысить качество оказываемых услуг, которые были достигнуты на "пилоте", - отметил заместитель губернатора Вячеслав Берзин.

Впервые в Курской области был протестирован дополнительный модуль прогнозирования клиентопотока и численности персонала ИСУ, который работает на основе искусственного интеллекта. Система собирает данные о движении клиентов за последние несколько лет и предоставляет прогноз по разным видам услуг на будущее. Это позволяет точно распределить поток клиентов и кадры, выстроить график отпусков сотрудников. По результатам тестирования точность такой модели составила 90%.