С 1 февраля ЕДВ проиндексируют 255 тысячам курян

С 1 февраля на 4,9% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ежемесячная денежная выплата - самая массовая социальная выплата в России. Общие расходы на ЕДВ в Курской области с учетом индексации составят 445 миллионов рублей в месяц.

В Курской области выплату получают 255 тысяч человек - инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие.

На 4,9% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники могут выбирать, получать социальные услуги или их денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составит около 1215 рублей в месяц. Сюда входит предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.