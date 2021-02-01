В Курске предлагают остановки оснастить Wi-Fi и видеонаблюдением

Основные критерии требований к обустройству городских остановок – прочность и антивандальность Фото: Светлана ВОЛКОВА

В центре компетенций обсудили идеи по оформлению остановочных павильонов города. В дискуссии приняли участие общественники, архитекторы и неравнодушные куряне.

Специалисты центра рассказали о разработанных ими правилах, касающихся не только внешнего вида, но и размещения остановок. Участников встречи познакомили с дизайном, типологией уже существующих в России остановок общественного транспорта.

- Мы опираемся на российский стандарт комплексного развития территорий. Будем вместе внедрять новые положения и нормативы в городскую среду. Это постепенный процесс. Сначала необходимо понять, как остановка будет выглядеть, потом просчитать финансовую составляющую. Надеемся, что со временем у города появится инвестор или бюджетные средства на эти цели, – подчеркнула руководитель Центра компетенций по развитию городской среды Ксения Деева.

Основные критерии требований к обустройству городских остановок – прочность, антивандальность, обзорность и комфорт для пассажиров. Речь шла о и внедрении так называемых умных павильонов, которые могут быть оснащены Wi-Fi, USB-разъемами, видеонаблюдением, GPS, обогревом и тревожными кнопками. Предлагали также установить сенсорное устройство, с помощью которого можно ориентироваться в городе.

Остановочные павильоны могут быть оформлены тематическими рисунками и визуально отличаться друг от друга.