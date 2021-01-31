В Курской области от коронавирусных осложнений умер 65-летний мужчина

В Курской области умер еще одни пациент с подтвержденным коронавирусом. Как сообщил региональный оперштаб 31 января, скончался мужчина 65 лет. Официальная причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19. Таким образом количество летальных случаев увеличилось до 370.

По данным на 31 января, еще 178 жителей области заразились коронавирусом. Всего за время эпидемии зарегистрировали 26 283 инфицированных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1501 человек. Выздоровели и окончили лечение 23 105 человек.