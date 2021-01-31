Коронавирус в Курской области на 31 января: заразились 178 человек, 112 пациентов выздоровели

фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 178 жителей Курской области заразились коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб 31 января. Прирост заболевших по городам и районам: Курск - 67, Железногорск - 30, Курский район - 20, Беловский, Мантуровский и Тимский районы - по девять, Суджанский - пять, Обоянь, Пристенский и Советский районы - по три, Горшеченский, Касторенский, Обоянский, Поныровский, Черемисиновский, Щигровский и Железногорский районы, а также Щигры и Суджа - по два, Большесолдатский и Октябрьский районы - по одному.

За время эпидемии в регионе зарегистрировали 26 283 инфицированных. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1501 человек, на ИВЛ – 161 (17 – инвазивная, 144 – неинвазивная).

Накануне окончили лечение 112 пациента, всего выписали 23 105 человек. На сегодняшний день скончались 370 человек.