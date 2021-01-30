Курян приглашают послушать мелодии кино

Концерт пройдет в феврале Фото: Светлана ВОЛКОВА

26 февраля в 19:00 в концертно-творческом центре «Звездный» (https://vk.com/club103298759) состоится музыкальная программа «Жизнь моя, кинематограф. Популярные мелодии кино». Она была перенесена с 29 октября минувшего года.

Билеты, купленные ранее, действительны на новую дату.

В концертной программе участвуют сразу три инструментальных коллектива: оркестр духовых инструментов (руководитель и дирижер Валерий Шамин), эстрадный оркестр (руководитель и дирижер Василий Кравченко) и струнный квартет (руководитель Игорь Виноходов), также для зрителей выступят ансамбль русской песни "Разгуляй" (руководитель заслуженный работник культуры РФ Марина Сацук) и солисты КТЦ «Звездный».

Билеты можно приобрести в кассе центра "Звёздный".

Касса открыта с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00

Цена билета – 100 рублей

Место проведения: Курск, ул. Дзержинского, 51

Телефон для справок - +7 (4712) 54-82-25

В концертно-творческом центре "Звездный" строго соблюдается масочный режим, социальная дистанция и иные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.