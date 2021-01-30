Под Курском сгорел трактор

Огонь тушили три минуты, сказали в МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 16:14 30 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в тракторе в селе Казачья Локня Суджанского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №42 Суджанского района, сотрудники полиции.

По прибытии в 16:22 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 16:24, ликвидировано в 16:25, сообщили в МЧС.

В результате пожара в тракторе «GCB» повреждена кабина и моторный отсек. Без пострадавших.

Огонь тушили семь человек и три единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.