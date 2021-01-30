В Курской области пройдет мокрый снег с дождем

Курян предупредили о гололеде Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 30 января и в течение суток будет облачно. Временами осадки, ночью местами сильные, в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами туман, гололед. Налипание мокрого снега. Ветер ночью южной четверти с переходом днем на западный 8-13, днем местами порывы до 18 м/с. Температура: - ночью 0-5º мороза, днем от 3º мороза до 2º тепла.

Рекомендации МЧС при усилении ветра:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.