В Курске участника несанкционированной акции обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии

В полиции сказали, что момент нападения на сотрудника запечатлело видео Фото: Из архива КП.

30 января в полицию доставили 21-летнего жителя Курска. Его обвиняют в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

- Молодой человек 23 января принял активное участие в несанкционированной акции, его тогда доставили в отдел. Против него составлен протокол, который рассмотрит суд, - рассказали в УМВД. - При просмотре видеозаписи было установлено, что он напал на сотрудника, который находился на службе. Во время задержания одного из участников акции он прыгнул на спину правоохранителю и стал бить его ногами.

Сейчас решается вопрос о новом задержании парня. На него могут завести уголовное дело по статье "Применение насилия к представителю власти", санкция по которой до пяти лет колонии.