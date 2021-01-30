Куряне украли три тонны меди с завода

Стоимость украденного составила полтора миллиона рублей Фото: Из архива КП.

Суджанский районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух жителей Кореневского района. Они обвиняются по п.п. «а», «б» ч. 4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

Уголовное дело против еще двух соучастников выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрено судом ранее.

Работники завода, расположенного в Кореневском районе решили украсть медь с предприятия. Для этого один из мужчин привлек трех своих коллег. По плану один из членов группы должен был накопить образующиеся излишки меди, еще двое отвечали за перемещение меди по территории предприятия, ее погрузку и разгрузку.

С июня по сентябрь 2019 года они накопили около трех тонн излишек меди, стоимостью полтора миллиона рублей. Решив, что этого количества достаточно, они замаскировали похищенное в кузове автомобиля выписанными в бухгалтерии досками и получили пропуск на их вывоз. Водитель манипулятора, не подозревая о том, что среди досок находится похищенная медь, привез груз на территорию строящегося дома одного из участников группы.

О краже стало известно руководителю предприятия, который сообщил об этом в полицию.

Изъятая медь возвращена предприятию.

Суд дал им от двух до четырех лет исправительной колонии общего режима.