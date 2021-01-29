Курские хозяева собак-поводырей просят защиты от безнадзорных животных

На места, где на членов клуба «Верный друг» нападали агрессивные животные, выехали представители зоозащитной организации

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев встретился с владельцами собак-поводырей. Члены клуба «Верный друг» рассказали о том, что страдают от безнадзорных животных, которые были стерилизованы и выпущены на волю. Стаи таких собак окружают их и не дают спокойно передвигаться.

«Закон позволяет нам оставлять в пунктах передержки агрессивных собак, всех остальных мы должны отпускать на волю. Предлагаю создать рабочую группу из представителей муниципальных администраций и компаний-подрядчиков, к которым в случаях возникновения подобных ситуаций смогут напрямую оперативно обращаться люди, имеющие собак-поводырей. Муниципалитет будет в кратчайшие сроки проводить внеплановый отлов бездомных животных. Ситуацию буду держать на контроле», - сказал Сергей Стародубцев.

На места, где на членов клуба «Верный друг» нападали агрессивные животные, выехали представители зоозащитной организации «Право жить».

В подобных случаях необходимо обращаться в ветеринарное управление по номеру телефона: 8 (4712) 52-05-54.