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Общество

Курские хозяева собак-поводырей просят защиты от безнадзорных животных

Бродячие собаки окружают их и не дают передвигаться
Яна ШЕЛЕСТ
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На места, где на членов клуба «Верный друг» нападали агрессивные животные, выехали представители зоозащитной организации

На места, где на членов клуба «Верный друг» нападали агрессивные животные, выехали представители зоозащитной организации

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев встретился с владельцами собак-поводырей. Члены клуба «Верный друг» рассказали о том, что страдают от безнадзорных животных, которые были стерилизованы и выпущены на волю. Стаи таких собак окружают их и не дают спокойно передвигаться.

«Закон позволяет нам оставлять в пунктах передержки агрессивных собак, всех остальных мы должны отпускать на волю. Предлагаю создать рабочую группу из представителей муниципальных администраций и компаний-подрядчиков, к которым в случаях возникновения подобных ситуаций смогут напрямую оперативно обращаться люди, имеющие собак-поводырей. Муниципалитет будет в кратчайшие сроки проводить внеплановый отлов бездомных животных. Ситуацию буду держать на контроле», - сказал Сергей Стародубцев.

На места, где на членов клуба «Верный друг» нападали агрессивные животные, выехали представители зоозащитной организации «Право жить».

В подобных случаях необходимо обращаться в ветеринарное управление по номеру телефона: 8 (4712) 52-05-54.