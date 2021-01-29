В Курске завершается реконструкция царских конюшен

Восстанавливать строения начали в 2017 году

В Курске на улице Димитрова завершается реконструкция царских конюшен – объекта культурного наследия регионального значения. Реконструкцию проводит курский предприниматель Павел Шуклин, который выкупил помещения десять лет назад.

Восстановительные работы уже проделаны почти на 70%. В этом году планируется завершить воссоздание исторического вида объекта, которому уже более 150 лет. Общая площадь строений памятника культурного наследия составляет около 3 тысяч квадратов.

«Исторический объект требует особого подхода. Каждый шаг в реставрации – под контролем специалистов комитета по охране объектов культурного наследия Курской области. Работы очень дорогостоящие, постоянно сталкиваемся с трудностями. Так, обнаружили, что фундамент здания под литерой А построен всего в один кирпич. Пришлось фундамент усиливать, гидроизолировать; это потребовало дополнительного времени и финансовых вложений. На литере Б уже проще вести работу. Мы провели здесь дренажную систему помимо утепления и усиления фундамента. Забетонируем отливы. Стекла, рамы, двери - всё под старину. Основная задача на сегодняшний день – сохранить памятник», - отметил Павел Шуклин.