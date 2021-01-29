Федеральным льготникам Курской области проиндексируют выплату

Федеральные льготники могут выбирать, получать социальные услуги или их денежный эквивалент Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 февраля на 4,9% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам. Ежемесячная денежная выплата - самая массовая социальная выплата в России. Общие расходы на ЕДВ в Курской области с учетом индексации составят 445 миллионов рублей в месяц.

В Курской области выплату получают 255 тысяч человек - инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие.

На 4,9% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники могут выбирать, получать социальные услуги или их денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.