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Федеральным льготникам Курской области проиндексируют выплату

В регионе ее получают 255 тысяч человек
Яна ШЕЛЕСТ
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Федеральные льготники могут выбирать, получать социальные услуги или их денежный эквивалент

Федеральные льготники могут выбирать, получать социальные услуги или их денежный эквивалент

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 1 февраля на 4,9% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам. Ежемесячная денежная выплата - самая массовая социальная выплата в России. Общие расходы на ЕДВ в Курской области с учетом индексации составят 445 миллионов рублей в месяц.

В Курской области выплату получают 255 тысяч человек - инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие.

На 4,9% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Федеральные льготники могут выбирать, получать социальные услуги или их денежный эквивалент. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.