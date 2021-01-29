22-летний пьяный курянин ударил ногой полицейского

Расследование продолжается Фото: Из архива "КП"

Следственный отдел по Центральному округу Курска СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего курянина. Молодого человека подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

17 января 2021 года ночью пьяный подозреваемый, находясь на улице Ленина в Курске, не желая быть привлеченным к административной ответственности, ударил ногой по голове сотрудника полиции.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.