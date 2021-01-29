В Курской области продолжится снегопад

Температура ночью -2…-7 ºС, днем 0…-5 ºС Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 29 января и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 8-13 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -2…-7 ºС, днем 0…-5 ºС.

Спасатели ГУ МЧС по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.