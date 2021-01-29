В курских поликлиниках можно будет сдать больше анализов бесплатно

Сейчас в поликлиниках доступен по ОМС лишь узкий перечень анализов Фото: Светлана ВОЛКОВА

На 2021 год в развитие лабораторной службы намечен большой объем бюджетных инвестиций. Благодаря этому огромный список анализов станет равнодоступным для всех жителей области, пообещали в Доме Советов.

- Курянам не нужно будет платить за анализы. У них появится возможность по ОМС оперативно сдавать сложные, высокотехнологичные виды анализов прямо в своей поликлинике. Кроме того, будут внедрены европейские стандарты контроля качества на всех этапах лабораторной диагностики – от момента забора биоматериала до выгрузки результатов в единую информационную систему, - сообщил источник.

В регионе создадут государственную централизованную лабораторию на базе областного клинического онкологического диспансера. Централизация системы будет проходить поэтапно, уже составлена дорожная карта. На первом уровне остаются лаборатории в ЦРБ. Их дооснастят специальным оборудованием, чтобы проводить полный спектр клинически необходимых анализов.

В централизованной лаборатории будет работать современное высокоскоростное оборудование, которое позволит выполнять все виды исследований; для пациентов значительно расширится их перечень.