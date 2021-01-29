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Коронавирус Covid-19

Курскому замгубернатору ввели второй компонент вакцины против коронавируса

Вячеслав Берзин сказал, что чувствует себя хорошо
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Многие курские чиновники уже переболели ковид

Многие курские чиновники уже переболели ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Заместитель губернатора Вячеслав Берзин 29 января вакцинировался от коронавируса второй раз. В Курском областном клиническом кожвендиспансере он получил второй компонент «Спутника V»: вакцина двухкомпонентная и прививается с интервалом в 21 день. После вакцинации Вячеслав Берзин отметил, что чувствует себя отлично.

- Вакцина абсолютно безопасная, убедился на себе. Она призвана защитить граждан от коронавирусной инфекции. Наша с вами задача – не игнорировать эту возможность и прислушаться к медикам, – подчеркнул замгубернатора.