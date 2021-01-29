В Курске на Сумской столкнулись маршрутка и два авто - четыре человека ранены

ДТП произошло на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 13:36 29 января на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Сумская в Курске.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №20 Курска, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

Здесь столкнулись ПАЗ и два автомобиля, один из которых - такси. Спасатели деблокировали двух человек. Всего пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил.

Уважаемые водители! Помните о том, что от вас зависят жизни и здоровье других людей! Будьте внимательны и осторожны! В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.