Под Курском 83-летняя женщина пострадала на пожаре

По данным МЧС пожар тушили семь минут Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 10:27 29 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании пристройки к жилому дому в селе Орлянка Солнцевского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 41 Солнцевского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 10:34 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 10:38, ликвидировано в 10:41, рассказали в МЧС.

- В результате пожара в пристройке к жилому дому повреждена кровля, закопчены стены. 83-летняя женщина пострадала. С ожогами ее доставили в Солнцевскую ЦРБ, - сообщили в ведомстве.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.