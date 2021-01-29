В Курской области началась подготовка к паводку

На базе Центра управления в кризисных ситуациях Курской области будут непрерывно мониторить уровень паводковых вод Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области начинается подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод. В ближайшее время будет составлен прогноз развития весеннего половодья. Во всех районах по этому вопросу пройдут заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, сказали в МЧС региона.

- В готовность к пропуску паводковых вод приведут гидротехнические сооружения. В случае осложнения обстановки планируется воздушная разведка с применением беспилотных летательных аппаратов. На базе Центра управления в кризисных ситуациях Курской области будут непрерывно мониторить уровнь паводковых вод, - добавили в ведомстве.

Контроль за курянами, находящимися на водоемах, будут осуществлять инспекторы ГИМС. В феврале в области пройдет тренировка по безопасному пропуску паводковых вод, в рамках которых состоится смотр сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий паводка.