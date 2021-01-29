В одной из многоэтажек Курска произошло убийство

Уголовное дело ведет СК Фото: Из архива КП.

СК завел уголовное дело против 37-летнего жителя Курска, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия ночью 17 января мужчина совместно со своим 45-летним знакомым, находился в своей квартире в одной из многоэтажек по улице Заводская Курска, где они выпивали.

Затем мужчины стали ссориться, подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанес им один удар знакомому в предплечье. В результате пострадавший умер на месте происшествия от кровопотери.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сказали в СК.