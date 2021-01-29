Курянин выманил у интернет-знакомой 115 тысяч рублей

Девушка рассчитывала найти работу и попалась на удочку мошенника Фото: Из архива КП.

Трое курян обратились в полицию с заявлениями по факту дистанционного мошенничества. Преступники действовали от имени сотрудников банка, либо предлагали оплатить несуществующий товар, разместив объявление о продаже в интернете.

Сотрудники уголовного розыска Западного отдела полиции установили подозреваемого в мошенничестве. Потерпевшая, 25-летняя курянка, познакомилась в социальных сетях с молодым человеком. В переписке девушка рассказала, что хочет найти работу. Незнакомец предложил курянке содействие в трудоустройстве в одно из государственных учреждений. За свои услуги молодой человек потребовал вознаграждение. Девушка согласилась на все условия афериста и передала ему 115 тысяч рублей при личной встрече. После сделки новый знакомый перестал выходить на связь. Курянка обратилась в полицию.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Выяснилось, что 23-летний житель областного центра, представился девушке вымышленным именем. Подозреваемый пообещал вернуть все деньги, полученные обманным путем. Но уйти от правосудия ему не удастся. Курянин стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сказали в УМВД.