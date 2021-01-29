Курская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Курян предупредили об ответственности Фото: Из архива КП.

УМВД России по Курской области предупреждает, что за призывы к участию и участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, сообщили в ведомстве.

- Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников расцениваются как угроза общественному порядку и немедленно будут пресекаться.

Правоохранительные органы незамедлительно отреагируют на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов, - сказали в УМВД.