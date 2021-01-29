В Курске сгорел строительный вагончик

Возгорание произошло скорее всего из-за короткого замыкания, сказали в МЧС
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Пожар произошел в Курске на улице Льва Толстого. В результате возгорания в строительном вагончике огнем уничтожены вещи и строительный инструмент. Пострадавших нет.
По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Курские спасатели в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности:
-Своевременно проводить ремонт электропроводки.
-Использовать только исправное электрооборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
-Не оставлять без присмотра работающие электроприборы.
Если же беды избежать не удалось, незамедлительно обращаться по номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.