В Курске и Железногорске за сутки зарегистрировано наибольшее число новых больных ковид

Больше всего новых больных в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

За минувшие сутки в Курске зарегистрировано 88 новых больных коронавирусом, в Железногорске - 18, в Щиграх - восемь.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями сейчас находятся 1488 человек, на ИВЛ – 161. Из них 22 – на инвазивной, 139 – на неинвазивной.

В Курской области за сутки 179 человек заболели коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии зарегистрировано 25928 случаев заражения в регионе.

На 29 января 2021 года от коронавируса скончались 364 человека в Курской области. В том числе за последние сутки мужчина 57 лет и две женщины 51 и 75 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.