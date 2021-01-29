Курские вузы, техникумы и колледжи перейдут на очное обучение с 8 февраля

Ношение масок для студентов не обязательно, сказали в комитете образования Фото: Из архива КП.

С 8 февраля курские вузы, техникумы и колледжи планируют вернуть на очное обучение. Решение о том, что вузы страны переходят на очное обучение, принято в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Как отметили в региональном комитете образования и науки, в Курской области вузы, техникумы и колледжи планируют вернуть на очный формат обучения с 8 февраля, если не будет ухудшения эпидситуации. Ректоры и директора должны принять меры по профилактике распространения коронавируса.

- Все рекомендации Роспотребнадзора в учебных заведениях будут выполнены. На входе в здания установлены санитайзеры, станут проводить температурный контроль. Студентам и другим посетителям с признаками инфекционных заболеваний вход будет запрещен. Ношение масок для всех сотрудников обязательно, для студентов носит рекомендательный характер, – отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.