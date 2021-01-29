Руководители ОМВД в Щигровском районе Курской области «надавили» на фермера?

Как сообщает сетевое СМИ «Друг для друга Курск Онлайн» от 29.01.2021 г., в Щигровском районе Курской области местный фермер оказался неугоден правоохранителям и чиновникам. По словам Владимира Свеженцева, у него силой пытаются забрать участок земли размером более восьми гектаров.

Спор, кому принадлежит этот земельный участок, начался еще в 2014 году, когда Свеженцев выиграл суд у семьи районного депутата, директора местной школы Юрия Степанова. Проигравшая сторона сейчас готовит апелляцию на данное решение областного суда.

Но, по словам фермера, против него начали применять административный ресурс, в том числе речь идет о знакомых депутата - двух руководящих сотрудниках Щигровского отдела полиции.

До того, как стать фермером, Свеженцев работал охотоведом Щигровского района. Он ушел в отставку после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в получении взятки размером немногим более шести тысяч рублей. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

Свеженцев считает тот эпизод «подставой». Но наличие судимости привело к тому, что летом 2020 года заместитель начальника ОМВД Евгений Демин и начальник следственного отделения Евгений Свинцов пришли на усадьбу фермера в сопровождении вооруженных полицейских. Они объяснили свой визит заявлением о краже у соседей аккумуляторов.

Проведя в доме обыск, они изъяли оттуда три ружья. Следователи начали искать свидетеля, который бы видел фермера с оружием в руках. Это дело не закрыто до сих пор.

Как говорит Свеженцев, второй раз на него полицейские начали «давить» в начале июля прошлого года. Тогда прямо на свежескошенном поле сотрудниками ГИБДД ОМВД «Щигровский» был заблокирован единственный трактор фермера, груженый сеном, под предлогом проверки его права на управление техникой. Производили задержание фермера те же два офицера, что ранее проводили обыск.

Хотя фермер объяснил им, что все необходимые документы у него есть, поле — его собственное, а сено заготавливается для своего домашнего хозяйства, полицейскими начальниками была дана команда оформить протоколы.

Как вспоминает Свеженцев, после отъезда инспекторов ГИБДД один из офицеров сообщил об изъятии трактора. И трактор действительно был изъят под предлогом, что на нем стоят, вероятно, поддельные номера. И пока единственная техника фермера находилась на штрафстоянке, на его поле урожай был собран.

Щигровской администрации в курсе конфликта, но считают, что ситуация под контролем и драматизировать ее не стоит.