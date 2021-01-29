Курская область закупит 90 единиц лесопожарной техники

Организована работа региональной диспетчерской службы Фото: Светлана ВОЛКОВА

С департаментом лесного хозяйства по ЦФО и ФБУ «Авиалесоохрана» уже согласован региональный проект сводного плана тушения лесных пожаров. В текущем году также планируется закупить 90 единиц лесопожарной, лесохозяйственной техники в рамках проекта «Сохранение лесов в Курской области».Организована работа региональной диспетчерской службы по координации действий органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам охраны и защиты лесов. В круглосуточном режиме работает телефон доверия - 8-800-100-94-00.

Кроме того, заключены соглашения о взаимодействии комитета с крупными арендаторами лесных участков по обмену информацией, обнаружению, организации тушения и ликвидации лесных пожаров, сказали в администрации региона.