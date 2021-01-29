Под Курском в страшном ДТП погибла 18-летняя девушка

Женщина, по предварительным данным, не справилась с управлением Фото: УМВД России по Курской области.

29 января примерно в 9 часов утра 39-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Приора» двигалась по автодороге Тим – Щигры со стороны Щигров в сторону Тима.

На шестом километре трассы, в деревне Шабановка она, по предварительным данным, не справилась с управлением. Машина съехала в левый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

Машина съехала в левый по ходу движения кювет и врезалсь в дерево Фото: УМВД России по Курской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель и 18-летняя девушка-пассажир получили серьезные травмы и были доставлены В Тимскую районную больницу.

Через некоторое время девушка-пассажир скончалась. По данному ДТП проводится проверка, полиция выясняет все обстоятельства происшествия.