Рыльск Курской области предлагают сделать туристическим центром

Реализация проекта идет централизованно Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 2019 году принята концепция туристического направления в развитии Рыльского района. Разработана «дорожная карта». Обновлены все четыре въездные стелы в Рыльский район, построена одна новая, благоустроена торговая площадь старого Рыльска. Подготовлены документы для получения гранта на строительство конноспортивного манежа. Планируется реконструкция дворцово-паркового ансамбля Марьино.

- Мы разработали «дорожную карту» по строительству центра Даниила Гранина. Осуществив этот проект, мы поднимемся на новую ступень нашего развития. Это будет единственный в мире музей Даниила Гранина с перспективой включения его в «Золотое кольцо России», – сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

В этом году 165 млн рублей выделят на ремонт основных улиц Рыльска. Начаты конкурсные процедуры. Кроме того, передадут в федеральную собственность региональную дорогу Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной.