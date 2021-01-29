К 2025 году все курские ученики будут заниматься в первую смену

Еще шесть школ отремонтируют Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается создание новых мест в школах области. По регпроекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» к 2024 году предусмотрено создание трех тысяч новых мест в городских школах и 250 – в сельских.

В конце 2020 года Курской области предоставлена федеральная субсидия на строительство школы на проспекте Дериглазова Курска на тысячу мест. Также средства выделены на сельские школы, в частности, на строительство Афанасьевской школы в Обоянском районе и Черновецкой в Пристенском районе, сообщили в администрации региона.

Всего в 2021-2025 годах планируется строительство 13 школ и реконструкция шести. Реализация запланированных мероприятий позволит создать 6505 новых мест и обеспечит переход школ области на односменный режим обучения.