Как в Курске отметят годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков?

Мероприятия будут проходить два дня
Фото: Светлана ВОЛКОВА
8 февраля Курск отметит 78-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате приурочен целый ряд мероприятий.
В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, праздничные мероприятия решено провести в течение двух дней – все они пройдут на свежем воздухе.
В воскресенье, 7 февраля, дань памяти отдадут героям, навсегда оставшимся на подступах к Курску. В этот день одновременно пройдут церемонии возложения цветов к семи братским могилам воинов Советской армии, погибшим в феврале 1943 года.
8 февраля торжественные мероприятия пройдут на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны – здесь у Вечного огня воздадут почести героям-освободителям Курска.
В выставочном зале «Курск – Город воинской славы» откроется экспозиция, посвященная военным корреспондентам, которые вели летопись освобождения города, а на улице развернется тематическая фотозона.