Под Курском спасатели обезвредили гранату

Гранату вывезли на полигон Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 января в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступил звонок об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной Войны в Рыльском районе в селе Октябрьское.

На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

- Обнаружена ручная граната Ф 1 – 1 шт., была изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, - рассказали в МЧС.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.