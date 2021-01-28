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Спорт

Курянка Инна Дериглазова выиграла Всероссийский турнир рапиристок

Кристина Самсонова завоевала бронзовую награду
Ольга ДАНИЛОВА
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Рапиристки снова прославили родной город

Рапиристки снова прославили родной город

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова заняла первое место на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах в подмосковном Центре фехтования Ильгара Мамедова. Курская рапиристка выиграла четвертый турнир подряд в сезоне 2020/2021.

Другая наша фехтовальщица Кристина Самсонова завоевала бронзовую награду.

Награждение провели первый вице-президент Федерации фехтования России, главный тренер сборной России по фехтованию, двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов и старший тренер женской сборной России по рапире, олимпийский чемпион Дмитрий Шевченко.