В Курске установят бюст и барельеф Михаилу Булатову

В Курске увековечат память Героя Советского Союза Фото: Светлана ВОЛКОВА

Администрация Курска проводит открытый конкурс на создание лучшего проекта барельефа и памятника-бюста Герою Советского Союза Михаилу Булатову.

Барельеф будет размещен на стене рядом с входной группой лицея № 6 имени М.А. Булатова на улице Радищева.

Памятник-бюст будет расположен в сквере перед домом № 74 на улице Ленина.

В конкурсе могли принять участие скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, в том числе авторские коллективы, а также профильные организации. На конкурс подано восемь заявок.

Экспертная комиссия оценит и памятник-бюст, и барельеф.

В «Солнечном зале» комитета архитектуры и градостроительства Курска (ул. Ленина, 69) для всех желающих с 28 января до 12 февраля организована экспозиция конкурсных работ.

Каждый посетитель экспозиции сможет дать свою оценку конкурсным проектам по 10-балльной шкале. Результаты общественного голосования будут учтены конкурсной комиссией при определении победителей конкурса.

Экспозиция проектов будет проводиться с понедельника по пятницу с 15.00 до 18.00 часов, в субботу с 11.00 до 14.00. В течении всего срока экспозиции можно будет задать специалистам комитета вопросы, касающиеся конкурсных проектов.

При посещении экспозиции обязательно соблюдение масочного режима и иных мер безопасности.

Оценка предложенных соискателями проектов и подведение итогов будет проводиться конкурсной комиссией с 15 по 17 февраля 2021 года.