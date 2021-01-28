В Курске на проспекте Дериглазова внедрят дизайн-код

Дизайн-код внедрят в Северном микрорайоне Фото: Светлана ВОЛКОВА

Архитекторы регионального Центра компетенций встретились с представителями УК «Завод КПД им. А.Ф. Дериглазова». Предприятие выразило заинтересованность во внедрении дизайн-кода, сообщили в администрации региона.

Уже в ближайшее время пилотный дом на проспекте А. Дериглазова будет приведен в порядок согласно требованиям.

Архитекторы вместе с дизайнером завода КПД им. А.Ф. Дериглазова прорабатывают механизм работы и размещения обновленных вывесок.