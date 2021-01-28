В курской обладминистрации произошли кадровые перестановки

В обладминистрации произошли кадровые перестановки Фото: Светлана ВОЛКОВА

От занимаемой должности государственной гражданской службы Курской области – председателя комитета цифрового развития и связи Курской области, по собственной инициативе освобожден Виктор Веревкин, сообщили в администрации региона.

С 29 января исполнение обязанностей председателя комитета цифрового развития и связи Курской области возложено на заместителя председателя комитета – начальника управления информационной безопасности и связи Владимира Зимовцева.

Ольга Родионова освобождена от занимаемой должности государственной гражданской службы Курской области - заместителя председателя комитетов финансов Курской области.

С 28 января Ольга Родионова назначена временно исполняющим обязанности председателя комитета финансов Курской области.