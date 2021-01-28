30 января по Курску проедет экотакси

В этот заезд принимают «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба
30 января волонтеры проекта #ЭкоКурск протестируют новый маршрут сбора вторсырья.
График движения:
10.00 - 10.20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20);
10.40 - 11.00 - парковка ТЦ «Куряночка» (ул. Дзержинского, 69Б);
11.20 -11.40 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»);
12.10 - 12.30 - проспект Анатолия Дериглазова, 49;
12.40 - 13.00 - парковка ТЦ «Европа-10» (ул. Карла Маркса, 59).
Курян просят сухое чистое вторсырье разложить по разным мешкам:
• макулатуру - все, что без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок!
• алюминиевые и жестяные банки;
• пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры, твердый бытовой пластик, бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты, фляги, контейнеры, стрейч - пленка;
• стекло;
• батарейки;
• крышечки для проекта «ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ»;
• пупырчатую пленку, фасовочные мешочки, пакеты-майки и прочую мягкую пластиковую упаковку с маркировкой 2;
• мягкий пластик 4 (мягко шуршащий, маслянистый, плотный окрашенный пластик без фольгированного слоя);
• мягкий пластик (в виде чистых и сухих! пакетов и упаковок с маркировкой 5 (без фольгированного слоя!);
В этот заезд принимают «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.