30 января по Курску проедет экотакси

В этот заезд принимают «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба

30 января волонтеры проекта #ЭкоКурск протестируют новый маршрут сбора вторсырья.

График движения:

10.00 - 10.20 - парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20);

10.40 - 11.00 - парковка ТЦ «Куряночка» (ул. Дзержинского, 69Б);

11.20 -11.40 - ул. Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»);

12.10 - 12.30 - проспект Анатолия Дериглазова, 49;

12.40 - 13.00 - парковка ТЦ «Европа-10» (ул. Карла Маркса, 59).

Курян просят сухое чистое вторсырье разложить по разным мешкам:

• макулатуру - все, что без скрепок и пружин, не промасленное, без наклеек и пленок!

• алюминиевые и жестяные банки;

• пластик - бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры, твердый бытовой пластик, бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты, фляги, контейнеры, стрейч - пленка;

• стекло;

• батарейки;

• крышечки для проекта «ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ»;

• пупырчатую пленку, фасовочные мешочки, пакеты-майки и прочую мягкую пластиковую упаковку с маркировкой 2;

• мягкий пластик 4 (мягко шуршащий, маслянистый, плотный окрашенный пластик без фольгированного слоя);

• мягкий пластик (в виде чистых и сухих! пакетов и упаковок с маркировкой 5 (без фольгированного слоя!);

В этот заезд принимают «неформат» - пробки от винных бутылок и пластиковые скрепки от пакетов из-под хлеба.