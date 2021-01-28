Под Курском нашли ручную гранату

Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

28 января в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной Войны в селе Октябрьское Рыльского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли ручную гранату Ф1. Боеприпас вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно звонить по номеру 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.