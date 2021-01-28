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В Курске расчистили 17 километров реки Сейм

Сейчас в порядок приводят Кривец
Яна ШЕЛЕСТ
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В планах реализовать проекты по расчистке русла реки Сейм на территории Курска и Курского района от деревни Голубицкой до поселка Ворошнево

В планах реализовать проекты по расчистке русла реки Сейм на территории Курска и Курского района от деревни Голубицкой до поселка Ворошнево

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Завершилась экологическая реабилитация реки Сейм, во время которой специалисты расчистили 17 километров русла. Начата расчистка русла протоки Кривец.

В планах реализовать также проекты по расчистке русла реки Сейм на территории Курска и Курского района от деревни Голубицкой до поселка Ворошнево протяженностью 15 километров; участка русла реки Тускарь - от ГТС Курского водохранилища до устья - 19,4 километров.

Также планируют привести в порядок участок русла ручья Нагольненский Колодезь, включая расположенный на нем пруд, от плотины водяной мельницы в селе Красниково Пристенского района.