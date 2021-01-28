В Курске ожидается снег, туман и гололедица

Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде снега и мокрого снега Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 28 января и в течение суток в Курской области будет облачно. Ночью небольшие, днем умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный ночью 6-11, днем 8-13, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла.

Спасатели ГУ МЧС по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.