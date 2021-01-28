Куряне могут наблюдать за строительством нового инфекционного корпуса

Площадь медицинского учреждения составит 17 тысяч квадратных метров

На сайте администрации Курской области запустили прямую трансляцию строительства инфекционного корпуса областной больницы. Куряне могут наблюдать онлайн за работой строителей.

Объект должны возвести за шесть месяцев, но подрядчики стараются уложится в более короткие сроки. Площадь медицинского учреждения составит 17 тысяч квадратных метров. Инфекционное отделение рассчитано на 230 коек.

А тем временем в четвертой городской больнице Курска завершили капитальный ремонт детской поликлиники и акушерско-гинекологического корпуса.

На утро 28 января в Курской области всего зарегистрировано 25 749 (+178) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1461 человек.